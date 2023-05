Krakers Amsterdam winnen zaak tegen Russische miljardair en mogen blijven

Krakers van een pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam mogen daar voorlopig blijven zitten. Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald.

De eigenaar van het pand, de Russische miljardair Arkady Volozj, staat op de Europese sanctielijst. Al zijn bezittingen en tegoeden in Europa zijn bevroren. Voor het gerechtshof is dat reden genoeg om de krakers niet het pand uit te zetten. De krakers mochten eerder van een lagere rechtbank ook al blijven.

Volozj is oprichter van de Russische zoekmachine Yandex. Hij staat op de Europese sanctielijst omdat zijn bedrijf propaganda zou hebben verspreid en zoekresultaten over de oorlog in Oekraïne zou hebben gemanipuleerd.

Gezinswoning

Tijdens de zitting ging het om de vraag of het pand in Amsterdam voor persoonlijk gebruik was of niet. Omdat Volozj op de sanctielijst staat, mag er geen financieel voordeel uit zijn bezittingen voortvloeien. Hij mag er dus wel zelf wonen, maar het pand niet verhuren.

Volgens de advocaat van de Rus was de woning bedoeld als gezinswoning en wilden Volozj en zijn gezin er snel gaan wonen. Ook zouden er, op het moment dat de krakers het pand binnengingen, bouwvakkers aan het werk zijn geweest en was het pand dus niet leeg.

Maar volgens het gerechtshof is er niets dat er op wijst dat Volozj en zijn gezin snel naar Amsterdam komen. Het hof gaat mee in een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter dat de krakers het pand niet hoeven te verlaten, omdat dat zou leiden tot 'ongerechtvaardigde leegstand'.

Geen overlast

Wel waarschuwde het hof de krakers dat ze geen overlast mogen veroorzaken voor de buurt. Volgens de advocaat van Volozj worden er in het pand regelmatig luidruchtige feestjes en bijeenkomsten gehouden. "Het huisrecht van de krakers is geen vrijbrief voor dergelijke activiteiten", tekende NH Nieuws op uit de mond van de rechter.

De advocaat van Volozj laat weten dat zijn cliënt bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland, in beroep gaat. Hij ziet de uitspaak "als een verkeerde toepassing van de Europese sanctiemaatregelen en daarmee gepaard gaande schending van de eigendomsrechten van de familie".