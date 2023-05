Djokovic maakt zich na incident met Norrie kwaad en laat groeiende vorm zien in Rome

Zeventien deelnames, zeventien kwartfinales. Novak Djokovic presteert op het gravel van Rome als vanouds.

Hoewel de Servische tennisser vanaf volgende week zijn eerste plaats op de wereldranglijst moet afstaan aan Carlos Alcaraz lijkt zijn topvorm langzaam terug te keren bij het masterstoernooi in aanloop naar Roland Garros. Met Cameron Norrie had hij weinig moeite: 6-3, 6-4.

Djokovic boos op Norrie

Djokovic had vooral te stellen met zichzelf, na een woedeaanval in de tweede set. Norrie raakte Djokovic met een smash hard en onnodig op zijn kuit, waarna laatstgenoemde zijn tegenstander geen blik meer waardig gunde.

Toen Djokovic zijn emoties weer in bedwang had, was het snel gedaan met de Brit.