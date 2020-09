Opnieuw meer dan 3000 besmettingen • Uitzondering voor onder meer Carré en Paradiso

De gemeente Venlo roept Duitse toeristen op dit weekend weg te blijven uit de stad. In Duitsland is 3 oktober een feestdag. Die dag herdenken de Duitsers dat hun land dertig jaar geleden werd herenigd. Het is ook een dag waarop veel Duitsers de grens over trekken en een bezoek brengen aan de Limburgse stad.

Burgemeester Scholten van Venlo waarschuwt dat winkelgebieden en parkeerterreinen afgesloten kunnen worden als het druk is, meldt 1Limburg. Hij vraagt ondernemers en winkeliers van de binnenstad om geen speciale activiteiten te organiseren en ervoor te zorgen dat de 1,5 meter afstand toegepast kan worden.

Gisteren riepen ook Enschede, Dinxperlo en Winterswijk Duitsers al op om thuis te blijven en niet voor hun plezier in Nederland te gaan winkelen. Bij Winterswijk zal de marechaussee zaterdag bij reguliere controles aan de grens Duitsers waarschuwen voor de coronamaatregelen in Nederland. De Limburgse veiligheidsregio's moeten nog besluiten of dat ook in hun provincie gaat gebeuren.