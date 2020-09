Gommers enthousiast over bezoekje Famke Louise • Jaarbeurs schrapt tientallen banen

Diederik Gommers is enthousiast over het bezoekje dat influencer Famke Louise vandaag bracht aan zijn kamer in het Erasmus Medisch Centrum. "Het was een leuk, opbouwend gesprek", zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care tegen de NOS. "Eigenlijk zijn we het over een hoop dingen eens."

Het bezoek vloeide voort uit een uitzending van Jinek, vorige week dinsdag. Daarin probeerde de arts Famke Louise te overtuigen van de noodzaak van de coronamaatregelen, maar dat lukte niet. Wel spraken ze af om het er nog eens over te hebben.

Dat gebeurde vanmiddag in Rotterdam, in een gesprek van ongeveer een uur. Daaruit bleek volgens Gommers dat hun opvattingen eigenlijk niet zo ver uit elkaar liggen.

"We maken ons allebei zorgen over corona, maar vooral ook over het draagvlak voor het beleid onder jongeren", zegt Gommers. "We hebben het gehad over hoe jongeren kunnen worden bereikt, en welke rol ik daarbij zou kunnen spelen. Het is nog even uitzoeken hoe we dat gaan doen, maar we hopen samen de gevoelige snaar te raken."