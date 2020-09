FNV: geef laagste inkomens gratis mondkapjes • Parlement Israël eens met inperken protest

Geen optochten, geen publiek en geen grote feesten in tenten en kroegen. Door de coronamaatregelen valt het carnaval komend jaar in het water, maar veel lokale verenigingen willen het hoe dan ook vieren.

De Brabantse Carnavals Federatie organiseerde daarom gisteravond een online bijeenkomst met voorzitters van de veiligheidsregio en meer dan honderd organisatoren van de lokale carnavals. Gezocht wordt naar alternatieven als mini-optochten, stilstaande praalwagens die bewonderd kunnen worden, een zomercarnaval en kroegbezoek in kleine groepjes met een tijdslot.

"Het wordt allemaal wat passiever, het wordt meer beleven dan vieren", zegt voorzitter Rob van de Laar van de Carnavals Federatie in het NOS Radio 1 Journaal. "Carnaval is een spontaan feest, een druk feest. Sociale contacten horen daar gewoon bij. Dat zit er komend jaar wat minder in", aldus Van de Laar.

Een jaartje overslaan is voor hem geen optie: "We willen niet koste wat het kost ons feestje hebben, het is gewoon die dagen carnaval, net zoals het Kerstmis is. Carnaval zit bij de mensen in de genen. Het is veel meer dan alleen aan de tapkast hangen."

Van de Laar belooft de carnavalsverenigingen met een coronaprotocol te komen, zodat alle organisaties weten wat je wel en niet kunt doen tijdens carnaval. Ook roept hij iedereen op mee te denken over een nieuwe, veilige invulling van het feest.

