Famke Louise op bezoek bij IC-hoofd Gommers • Uitzondering voor Carré en Paradiso

Het dringende advies van het kabinet aan de bevolking om in publieke binnenruimtes als winkels mondkapjes te dragen, maakt voor de levensmiddelenbranche geen verschil. "Ons advies is niet veranderd", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. "Nu geldt het dringende advies om in het hele land in binnenruimtes mondkapjes te dragen, niet alleen meer in een paar regio's. We steunen het advies en communiceren dat aan de klant. Bijvoorbeeld met posters of door medewerkers aan de deur."

Supermarkten en andere aangesloten bedrijven gaan geen draagplicht opleggen. "De keus is aan de klant, omdat iedereen wil voorkomen dat discussie aan de deur ontstaat", zegt de woordvoerder. "Dan kunnen we agressie tegen medewerkers niet uitsluiten."

Ook voor HEMA verandert er weinig. "Het is een dringend advies, maar nog steeds een advies", zegt een woordvoerder. "We kunnen het vriendelijk vragen, maar we kunnen mensen niet dwingen. Zolang er geen handhaving of toezicht is door goed opgeleide handhavers zijn we afhankelijk van de goede wil van onze klanten. We hebben wel afgesproken dat we de eerste dagen een mondkapje aanbieden aan mensen die er geen bij zich hebben, als vriendelijk signaal."

Verder is afgesproken dat alle HEMA-medewerkers een mondkapje gaan dragen. "Uit solidariteit voor elkaar, maar ook als signaal naar de klant. Hoe meer mensen een kapje dragen, hoe normaler het wordt."