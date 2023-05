Onderzoek: staaroperatie beide ogen op één dag is goedkoper en net zo veilig

Het is goedkoper en net zo veilig om beide ogen met staar te opereren op dezelfde dag, in plaats van met twee weken ertussen, zoals nu nog vaak gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van het Maastricht UMC+, waarover het AD vanochtend schreef.

De publicatie verscheen gisteren in het medisch tijdschrift The Lancet. Staar is een aandoening waarbij de lens van het oog niet meer helder is, waardoor je wazig ziet en kleuren minder helder lijken. Bij een staaroperatie wordt deze troebele lens vervangen door een kunstlens.

Het was al wel sinds eind 2021 mogelijk om beide ogen op een dag te opereren, maar volgens onderzoeker Lindsay Spekreijse waren een aantal zaken nog niet goed onderzocht.

Zo was er nog niet goed gekeken naar de relatie tussen de kosten van de operatie en de kwaliteit van leven, zegt Spekreijse. "Wij zien dat twee ogen opereren op één dag goedkoper is, en dat de uitkomsten hetzelfde zijn als met twee operaties."

Geen andere sterkte

De onderzoekers gingen na of de sterkte die overblijft na de volledige operatie op één dag anders is dan bij twee operaties. Met een staaroperatie is het namelijk niet mogelijk om helemaal tot 0 te corrigeren, legt Spekreijse uit.

"Als argument voor twee operaties werd eerder aangevoerd dat je tussen de operaties nog de kans hebt om de kunstlens voor het tweede oog aan te passen." Maar het nieuwe onderzoek laat zien dat dit zelden gebeurde, zegt Spekreijse. "De rekenmethodes voor de lenzen zijn namelijk sterk verbeterd de afgelopen jaren."

Ook patiënten die de operatie aan beide ogen op dezelfde dag ondergingen, waren volgens Spekreijse "heel enthousiast". Een van die patiënten, Sandra Vorstenbosch, noemt in het AD als voordeel dat ze zich maar een keer ziek hoefde te melden. En ze "hikte niet tegen die tweede operatie aan".

In meer ziekenhuizen mogelijk

Met de volledige operatie op een dag worden ook kosten gedrukt, stellen de onderzoekers. Zo hoeft de thuiszorg niet twee keer langs te komen voor het druppelschema, maar gelijk starten met beide ogen. In totaal kan volgens de onderzoekers jaarlijks tot 27 miljoen euro aan maatschappelijke kosten worden bespaard.

Nu is de nieuwe behandelmethode al in enkele Nederlandse ziekenhuizen mogelijk. De onderzoekers hebben een tweede subsidie gekregen om deze methode uit te rollen over het hele land.

Kiezen voor twee losse operaties zal voorlopig ook mogelijk blijven, zegt Spekreijse. "Want sommige patiënten zijn niet geschikt voor de operatie op een dag omdat zij een groter risico op complicaties hebben". Maar het is volgens haar de bedoeling dat een eendaagse operatie straks in heel Nederland een optie is. Dat moet in de komende jaren gebeuren.