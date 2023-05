Primeur in Eindhoven: finale Champions League voor het eerst uitverkocht

Een primeur in het vrouwenvoetbal: sinds de invoering van de Champions League in 2008 is de finale voor het eerst helemaal uitverkocht. Dit jaar is de eindstrijd in het Phillips Stadion in Eindhoven. Op 3 juni staan FC Barcelona en VfL Wolfsburg tegenover elkaar.

Bij Wolfsburg spelen de Oranje-internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms. Eerstgenoemde was met een doelpunt belangrijk in de halve finale tegen Arsenal.

In totaal waren er ruim 34.000 kaarten beschikbaar. "Dit is de eerste keer dat we een volledig uitverkochte Champions League-finale hebben. En dat een paar weken van tevoren al", vertelt Nadine Kessler, directeur vrouwenvoetbal van de UEFA. Tijdens de groepsfase waren er gemiddeld 11.000 toeschouwers bij iedere wedstrijd.

Record in aantocht

Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de Nederlandse voetbalbond (KNVB), is verheugd: "We wilden de finale al langer naar Nederland halen. Nog mooier is het dat dit de eerste uitverkochte finale in de geschiedenis wordt."