Ex-baas van Audi bekent voor de rechter fouten in dieselgate

Voormalig Audi-topman Rupert Stadler heeft in de rechtbank bekend dat hij fouten heeft gemaakt in dieselgate, het schandaal rond het gesjoemel met de emissiewaarden van dieselauto's. Stadler geeft toe dat hij nalatig is geweest en de verkoop van auto's met sjoemelsoftware heeft laten gebeuren.

De 60-jarige Stadler zat als baas van Audi ook in de directie van moederbedrijf Volkswagen, waar dieselgate begon. Hij is het eerste directielid dat voor de rechter een bekentenis aflegt. Stadler was aangeklaagd voor fraude. Hij wist volgens justitie van de fraude met de uitstootwaarden van dieselmotoren, maar greep niet in.

Door zijn bekentenis ontloopt de vroegere Audi-baas naar verwachting een verblijf in de cel. Hij kan nu rekenen op een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Manipulatie

In het najaar van 2015 werd bekend dat dieselauto's van de Volkswagen-groep software hadden die testsituaties herkende en dan de uitstootwaarden manipuleerde. Daardoor leken de wagens veel schoner dan ze waren.

De bewuste motoren zaten in modellen van Volkswagen, Audi, Skoda en Seat. Miljoenen auto's werden teruggeroepen. Volkswagen moest miljarden betalen aan schadevergoedingen, boetes en hersteloperaties.

Voorwaardelijke straf

In de rechtbank in München liet Stadler zijn advocaat vanochtend een verklaring van vier minuten voorlezen. Daarin zei hij dat hij niet wist dat er werd gefraudeerd, "maar het voor mogelijk hield en in die zin op de koop toe had genomen" dat auto's met sjoemelsoftware werden verkocht. Ook erkende Stadler nalatigheid en onzorgvuldigheid.

De rechtbank had Stadler eerder laten blijken dat hij kon rekenen op een voorwaardelijke straf als hij zijn aandeel in het dieselschandaal zou toegeven en ruim 1 miljoen euro zou betalen. Stadler werd al in 2018 aangeklaagd; tot nu toe had hij de aanklacht steeds tegensproken.

Behalve Stadler staan in München nog drie andere ex-Audi-medewerkers terecht: twee ingenieurs en het voormalige hoofd motorontwikkeling. Zij gaven eerder al toe dat ze de opdracht hadden gegeven tot het inbouwen van de sjoemelsoftware.