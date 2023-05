Mogelijk honderden doden in Myanmar na zware orkaan Mocha

In Myanmar wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade is die orkaan Mocha heeft aangericht, twee dagen nadat die aan land was gekomen. Het dodental dat internationale media op basis van lokale bronnen melden, loopt uiteen van enkele tientallen tot vele honderden.

Door de verwoesting komt er slechts mondjesmaat informatie uit het rampgebied. Wel is duidelijk dat de storm de meeste slachtoffers en schade heeft veroorzaakt bij de stad Sittwe, de hoofdstad van de Myanmarese provincie Rakhine. In die provincie leven honderdduizenden Rohingya onder erbarmelijke omstandigheden in kampen.