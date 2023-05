Vijf jonge Duitsers veroordeeld voor spectaculaire juwelenroof Dresden

Vijf jonge Duitsers zijn door de rechter veroordeeld voor een spectaculaire juwelenroof in Dresden, vier jaar geleden. De straffen voor de mannen tussen de 24 en 29 jaar lopen uiteen van vier tot meer dan zes jaar cel. Een zesde verdachte is vrijgesproken omdat hij volgens de rechtbank een sluitend alibi had.

In november 2019 brak het vijftal in bij museum Grünes Gewölbe. Ze gingen er vandoor met diamanten en briljanten met een totale waarde van 116,8 miljoen euro. Ze veroorzaakten bij de roof meer dan een miljoen euro schade aan het museum.

In slechts een paar minuten wisten de criminelen in te breken door een raam in te slaan, nadat ze brand hadden veroorzaakt in een elektriciteitskastje. Daardoor ontstond een stroomstoring en konden de mannen in vijf minuten een vitrine met topstukken leegroven.

De inbrekers sloegen op de vlucht in een Audi A6, die ze een paar kilometer verderop in een parkeergarage in brand staken. De recherche vond in de uitgebrande auto een revolver, munitie en een koevoet. Ook de tralies van het raam waardoor ze het museum waren binnengekomen, lag in het autowrak.