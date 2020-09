Bayern kan met Duitse Supercup vijfde hoofdprijs in 95 dagen omhoog houden

Manuel Neuer zou er kramp in zijn armen van kunnen krijgen. Als Bayern München vanavond afrekent met Borussia Dortmund mag de aanvoerder voor de vijfde keer in 95 dagen een trofee in de lucht houden.

Op 27 juni nam Neuer de schaal die hoort bij de Bundesliga in ontvangst, een week later won Bayern de DFB Pokal. Ruim anderhalve maand daarna won de ploeg van Hansi Flick ook de Champions League een een week geleden werd Sevilla verslagen in de wedstrijd om de Europese Super Cup.