Bewoners gered bij brand in Amsterdams appartementencomplex

In Amsterdam heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex. De brandweer haalde een gezin van een balkon. Zeven bewoners werden ter plekke nagekeken door ambulancemedewerkers. Een kat heeft de brand niet overleefd.

De brand in het complex aan de Dr. H. Colijnstraat werd rond 03.40 uur ontdekt. Een uur later was het vuur onder controle.

Twee volwassenen en twee kinderen die via hun balkon werden gered, zijn enorm geschrokken, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen NH Nieuws. "Het hele gezin is nagekeken in de ambulance, gelukkig viel het mee."

Het appartement van het gezin is door de brand flink beschadigd. "Er is veel schade door het vuur, de rook en het blussen. Het gezin kan daarom niet terug naar huis."

Ook de bewoners van vier andere woningen kunnen voorlopig niet meer terug naar hun appartement vanwege rookschade.

Elektrische step

De brandweer denkt dat een elektrische step in de woning mogelijk de oorzaak is van de brand, maar gaat dat nog verder onderzoeken. "We zien helaas dat het af en toe misgaat met elektrische fietsen of steps", zei de woordvoerder in de uitzending van NH Radio.