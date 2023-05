Laatste keer uitslag van Centrale Eindtoets voor achtste-groepers

Leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen vanaf vandaag de uitslag van de Centrale Eindtoets, de opvolger van de oude Cito-toets. Het is de laatste keer dat de toets in deze vorm is afgenomen; volgend schooljaar gaat het systeem voor leerlingen die naar de middelbare school gaan op de schop.

De gemiddelde score van de Centrale Eindtoets is dit jaar 535,3, vrijwel gelijk aan de afgelopen twee jaar. Bij die gemiddelde score hoort een brugklasadvies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

De Centrale Eindtoets is gemaakt door 80.000 achtstegroepers op ruim 2700 scholen. Zij krijgen allemaal een score op een schaal van 501 tot 550. Bij het begin van die schaal past een brugklasadvies voor praktijkonderwijs of beroepsgerichte vmbo-scholen, bij een score vanaf 540 past mogelijk het vwo goed bij een leerling.