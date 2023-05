Honkballer Ohtani evenaart zeldzame prestatie uit 1964 in Major League Baseball

Shohei Ohtani heeft in de Major League Baseball iets geflikt wat sinds 1964 niet meer was voorgekomen. De Japanse sterhonkballer wist als startende werper liefst vijf keer op de honken te komen.

De laatste die dat was gelukt, was Mel Stottlemyre van New York Yankees op 26 september 1964.

Vijf keer op de honken

Ohtani was tegen Baltimore Orioles goed voor vier honkslagen, waaronder een homerun, en kwam een keer op de honken na vier wijd. De Japanner sloeg drie punten binnen en kwam zelf ook drie keer over de thuisplaat.

Ohtani's slagkracht compenseerde zijn mindere werpen, want in zeven innings kreeg hij drie homeruns om de oren en vijf runs. De zege kwam echter niet meer in gevaar, want zijn Angels waren in Baltimore met 9-5 te sterk.

Bekijk hieronder een reportage over de Ohtani-mania in Tokio: