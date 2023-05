Consument voorzichtiger, 'behoorlijk grote krimp' van de economie

De economie is in de eerste drie maanden van dit jaar toch weer gekrompen, met 0,7 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het laatste kwartaal van vorig jaar werd met een groei van 0,4 procent een recessie nog verrassend voorkomen. De krimp in het afgelopen kwartaal komt vooral doordat de import en met name de export afnamen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen spreekt van een "behoorlijk grote krimp". Hij constateert dat de economie eigenlijk al sinds afgelopen zomer is gestagneerd. "De export deed het dit kwartaal slechter en er is heel veel gas aan de voorraden onttrokken. Dat telt ook als krimp", zegt hij.

Aan de onstuimige manier waarop consumenten na het einde van de corona-lockdowns aan het consumeren sloegen, is volgens Van Mulligen een einde gekomen. Waar huishoudens in het slotkwartaal van 2022 nog veel geld uitgaven, bleef de consumptie begin dit jaar op nul steken: "Her en der krimp en groei, maar per saldo geven we niet meer uit. Misschien merken consumenten de hoge prijzen ook wel."