Wekdienst 16/5: Filmfestival Cannes van start • Transavia annuleert weer vluchten voor de zomer

Wat kun je vandaag verwachten?

In Cannes gaat de 76e editie van het bekende filmfestival van start. Zo'n twee weken lang zullen in de Franse badplaats allerlei premières plaatsvinden. De films maken kans op prestigieuze filmprijzen. Het festival wordt geopend met de film Jeanne du Barry met daarin acteur Johnny Depp.

Transavia maakt waarschijnlijk vandaag bekend hoeveel vluchten er in de maand juni geannuleerd zullen worden vanwege het vliegtuigtekort waar de maatschappij mee kampt. Door onderhoudsbeurten en vertraagde levering van leasevliegtuigen heeft de maatschappij te weinig capaciteit.

In de gemeente Staphorst vergaderen raadsleden over de rellen die vorig jaar plaatsvonden rond de intocht van Sinterklaas. KOZP-demonstranten werden door relschoppers belaagd. Onderzoek wees uit dat de gemeente steken heeft laten vallen in de voorbereiding van de intocht.

Wat heb je gemist?

De FBI heeft te gehaast een onderzoek ingesteld naar de mogelijke banden tussen voormalig president Trump en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dat stelt speciaal onderzoeker John Durham in een nieuw rapport.

In dat rapport staat onder meer dat de FBI geen concreet bewijs had toen werd besloten om tot een onderzoek over te gaan. Ook zouden de autoriteiten informatie die op Trumps onschuld zou wijzen te makkelijk aan de kant hebben geschoven.

Ander nieuws uit de nacht:

Inspectie constateert tientallen misstanden bij flits- en maaltijdbezorgers: dat blijkt uit een grote steekproef van de Nederlandse Arbeidsinspectie in 13 steden onder ruim 350 maaltijd- en flitsbezorgers.

Rudy Giuliani in rechtszaak beschuldigd van aanranding: een voormalig medewerkster van Rudy Giuliani is een rechtszaak begonnen tegen haar voormalige werkgever. Ze eist in totaal 10 miljoen dollar.

Weer explosie bij woning in Rotterdam, geen gewonden: deze keer was er een ontploffing aan de 1e Schansstraat in de wijk Delfshaven.

En dan nog even dit:

In Barcelona zijn zowel de mannen- als de vrouwenvoetbalploeg tegelijkertijd gehuldigd in de stad. Beide teams zijn dit jaar landskampioen geworden. De spelers reden met open bussen door de stad en werden door fans toegejuicht.