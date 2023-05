Tweede Kamer: ook geen tijdelijke contracten meer voor kamerverhuur

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het verboden om kamers te verhuren met een tijdelijk contract. Een meerderheid steunt een voorstel daarover van D66 en de SP. De partijen willen meer zekerheid voor kamerhuurders en het komt volgens hen de leefbaarheid in wijken ten goede, omdat er dan minder verhuisd wordt.

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer vandaag instemt met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. Die wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar een meerderheid wil dat dus uitbreiden naar onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers en de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders.

In de huidige, overspannen woningmarkt zijn het de verhuurders die de touwtjes in handen hebben, constateren de Kamerleden Faissal Boulakjar (D66) en Sandra Beckerman (SP). Ze mogen nu nog huurcontracten afsluiten die korter dan vijf jaar lopen.

"Studenten wonen nu vaak in slecht onderhouden woningen", zegt Boulakjar. "Maar uit angst dat hun huurcontract niet wordt verlengd, durven ze vaak niet te klagen."

Grondrecht

Als bewoners uit hun kamer moeten, is het vaak moeilijk om nieuwe, gepaste woonruimte te vinden. De verhuurder is niet verplicht om voor vervangende woonruimte te zorgen.

Tegelijkertijd is goede huisvesting een grondrecht dat ook is vastgelegd in internationale verdragen, zeggen Boulakjar en Beckerman. In het coalitieakkoord is afgesproken dat vaste huurcontracten weer de norm moeten worden, en dat moet dus ook gaan gelden voor kamerverhuur.

Ook de Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over het wetsvoorstel. Onduidelijk is nog of daar ook een meerderheid is.

Campuscontract

Als de wet, inclusief de uitbreiding naar kamerverhuur, wordt aangenomen, zouden studenten die via een particulier een kamer huren daar in beginsel kunnen blijven wonen, ook als ze niet meer studeren.

Uitzondering vormen de zogeheten campuscontracten die verhuurders ook nu al kunnen afsluiten. Daarin is vastgelegd dat de huurder jaarlijks een bewijs moet overleggen dat hij of zij nog studeert of bezig is met promotieonderzoek.

Gespecialiseerde studentenhuisvesters maken nu al meestal gebruik van zo'n campuscontract. De bewoners moeten uiterlijk een half jaar nadat ze afgestudeerd of gepromoveerd zijn vertrekken.

Minder kamers in de verhuur?

D66'er Boulakjar sluit niet uit dat verhuurders zullen stoppen met kamers verhuren, omdat ze door de wetswijziging te moeilijk van een huurder afkomen. "Maar daar staat de stress van de huurders tegenover. Het is verschrikkelijk om in die onzekerheid te zitten en van de ene kamer naar de andere kamer te moeten hoppen."

Hij wil het aanbod aan studentenkamers vooral verruimen door bij te bouwen en de regels voor verhuur op andere punten juist te versoepelen. Zo geven banken en hypotheekverstrekkers nu vaak geen toestemming om kamers te verhuren. Daar zou wat Boulakjar betreft iets aan moeten veranderen.