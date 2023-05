Weer explosie bij woning in Rotterdam, geen gewonden

Rotterdam kampt de laatste maanden geregeld met explosies. Dit jaar waren er meer dan vijftig ontploffingen, dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. Ook in de wijk Delfshaven gingen al eerder explosieven af.

In Rotterdam heeft vannacht opnieuw een explosie bij een woning plaatsgevonden. Dat gebeurde aan de 1e Schansstraat in de wijk Delfshaven. Volgens de politie raakte niemand gewond.

De explosies in de stad zijn waarschijnlijk het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Drie nachten geleden was het ook al raak in Rotterdam: toen ging in de wijk Spangen een explosief af bij de deur van een portiekflat. Enkele uren later volgde een tweede ontploffing bij een woning aan de Olmendaal, aan de zuidkant van de stad.

De toename heeft volgens burgemeester Aboutaleb te maken met de strengere aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse havens. "Er worden zo veel drugs in beslag genomen dat drugscriminelen elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen", zei de burgemeester vorige maand.