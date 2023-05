Rudy Giuliani in rechtszaak beschuldigd van aanranding

Een voormalig medewerkster van Rudy Giuliani is een rechtszaak begonnen tegen haar voormalige werkgever. Zij beschuldigt de oud-raadsman van Donald Trump van aanranding en intimidatie en eist in totaal 10 miljoen dollar. Volgens de vrouw zou Giuliani haar het werk "ondraaglijk" hebben gemaakt.

De vrouw, Noelle Dunphy, kwam in januari 2019 bij Giuliani werken als directeur bedrijfsontwikkeling. Het misbruik zou bijna direct na haar aantreden zijn begonnen. De voormalig raadsman van Trump zou haar onder meer hebben gedwongen hem oraal te bevredigen. Ook zou hij hebben geëist dat de vrouw naakt of in bikini werkte.

Bovendien zegt Dunphy dat Giuliani samen met voormalig president Trump een plan optuigde, waarbij ze in ruil voor 2 miljoen dollar een presidentieel pardon verstrekten. Daarbij wordt een veroordeelde gratie verleend door de president.

Afgelopen januari maakte Dunphy de aantijgingen openbaar, maar vandaag werd de volledige, 70-pagina tellende aanklacht gepubliceerd. Dunphy zegt over meerdere audio-opnames te beschikken die Giuliani's schuld bewijzen. In die opnames zou onder meer te horen zijn dat hij seksueel getinte opmerkingen maakt. Ook zou hij zich racistisch en antisemitisch hebben uitgelaten.

Niet-uitbetaald loon

Daarnaast stelt Dunphy dat de inmiddels 78-jarige Giuliani haar nog miljoenen aan niet-uitbetaald loon schuldig is. Bij haar indiensttreding zou hij haar een bedrag van 1 miljoen dollar per jaar hebben toegezegd, maar het overgrote deel van het geld zou ze niet hebben ontvangen. De vrouw was van 2019 tot 2021 werkzaam voor Giuliani.

Giuliani's woordvoerder noemt de aantijgingen "pure intimidatie en een poging tot afpersing". Giuliani is de voormalig raadsman van de oud-president en was van 1994 tot 2002 burgemeester van New York.