Aanklager: onderzoek FBI naar mogelijke banden Trump en Rusland overhaast

De FBI heeft te gehaast een onderzoek ingesteld naar de mogelijke banden tussen voormalig president Trump en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dat stelt speciaal onderzoeker John Durham in een nieuw rapport.

In het rapport, dat zo'n driehonderd pagina's telt, staat onder meer dat de FBI geen concreet bewijs had toen werd besloten om tot een onderzoek over te gaan. Ook zouden de autoriteiten informatie die op Trumps onschuld zou wijzen te makkelijk aan de kant hebben geschoven.

Bij andere politiek gevoelige onderzoeken, zoals dat naar Trumps tegenkandidaat Hillary Clinton, ging de FBI volgens Durham bovendien minder overhaast te werk. Behalve naar de FBI haalt Durham in de publicatie ook uit naar het ministerie van Justitie.

Durham werd in 2019 aangesteld door justitieminister Barr, die door Trump was benoemd. De speciaal aanklager deed vier jaar lang onderzoek naar de gang van zaken rondom de presidentsverkiezingen van 2016, die werden gewonnen door Trump. Maandag overhandigde hij het langverwachte rapport aan het Amerikaanse Congres.

Mueller-onderzoek

De voormalig president en zijn vertrouwelingen hebben altijd volgehouden dat het Durham-onderzoek grote misstanden bij de FBI en de inlichtingendiensten zou blootleggen. Daar lijkt geen sprake van. Desondanks reageerde Trump na publicatie direct op zijn eigen social media-platform Truth Social: "De Amerikaanse kiezer is opgelicht".

De bevindingen van Durham komen niet overeen met een eerder soortgelijk onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Ook hij onderzocht de vermeende Russische inmenging bij de stembusgang van 2016. Mueller keek onder meer of het campagneteam van Trump had samengespannen met de Russen.

Ook hij stelde vast dat er geen banden waren met de Russen, maar concludeerde niet dat de FBI geen onderzoek had moeten instellen. Wel vond hij aanwijzingen dat Trumps team contact had met Rusland en de rechtsgang had belemmerd. Het leidde tot tientallen aanklachten tegen campagnemedewerkers van Trump.