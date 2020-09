Doorbraak in Belgische formatie: zeven 'Vivaldi-partijen' eens over inhoud

De onderhandelaars van de liberalen, christendemocraten, socialisten en groenen van de Open VLD, CD&V, SP.A, PS, MR, Groen en Ecolo zitten al sinds gisterochtend 09.00 uur bijeen om te praten over de begroting. Dat is het sluitstuk van het regeerakkoord waarin komt te staan hoeveel geld ze willen uittrekken voor nieuw beleid en hoe dat verdeeld moeten worden. De mogelijkheden zijn beperkt, omdat de coronacrisis ook in België heeft geleid tot een flink begrotingstekort voor dit jaar en volgend jaar.

In België is een akkoord bereikt bij de onderhandelingen over een nieuwe regering. De onderhandelaars van de zeven politieke partijen die een kabinet proberen te vormen, zijn het vanochtend vroeg inhoudelijk eens geworden, meldt de VRT.

Na al die stappen kan er dan morgenochtend een nieuwe regering worden gepresenteerd. De nieuwe ministers leggen dan de eed af bij de koning en in de middag leest de nieuwe premier een regeringsverklaring voor in het parlement.

Inmiddels is het 492 dagen geleden dat de Belgen naar de stembus gingen, op 27 mei 2019 nadat de tweede regering-Michel in december 2018 was gevallen. De verkiezingen in mei vorig jaar leverden winst op voor links in Wallonië en voor rechts in Vlaanderen. In de loop van de tijd hebben twintig informateurs geprobeerd een meerderheid bijeen te brengen.

De vier jaargetijden

De naam 'Vivaldi-coalitie' verwijst naar de kleuren van de samenwerkende partijen: het blauw van de liberalen, groen van de groenen, rood van de socialisten en oranje van de christendemocraten. Die vier kleuren staan dan elk voor een seizoen (winter, lente, zomer en herfst), wat weer verwijst naar het beroemde muziekstuk De vier jaargetijden van componist Antonio Vivaldi.