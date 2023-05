Inspectie constateert tientallen misstanden bij flits- en maaltijdbezorgers

Maaltijd- en flitsbezorgers zijn geregeld te jong, krijgen onvoldoende betaald of werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit een grote steekproef van de Nederlandse Arbeidsinspectie in 13 steden onder ruim 350 maaltijd- en flitsbezorgers.

In zeker 20 gevallen was de bezorger jonger dan 16 jaar, wat sinds 2020 verboden is vanwege de grote hoeveelheid verkeersongelukken. De jongste bezorger was 13 jaar.

In drie gevallen werkten bezorgers te vaak en te lang naast schooltijd. Ook werden tijdens de inspectie 21 bezorgers gevonden die geen vergunning hadden om in Nederland te werken, en zijn er medewerkers die contant of te weinig betaald kregen.

Naast de bezorging was ook de veiligheid in de panden van de bezorgdiensten niet altijd op orde. Zo stonden soms te zware spullen hoog opgestapeld, die makkelijk op de medewerker kunnen vallen. Ook was de nooduitgang niet bereikbaar.

Boetes

De Inspectie voerde het grootschalige onderzoek samen met de politie en gemeente uit. De te jonge bezorgers moesten van de Arbeidsinspectie direct stoppen met hun werk. Ook deelde de politie boetes uit voor het rijden door rood licht, het niet dragen van een (juiste) helm en rijden over de stoep.