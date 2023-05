Tesla-topman Musk gedagvaard in zaak rond Jeffrey Epstein

Tesla-topman Elon Musk is door de Amerikaanse Maagdeneilanden gedagvaard in een zaak die draait om de zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Uit documenten van de rechtbank blijkt dat de autoriteiten van de Amerikaanse Maagdeneilanden meer willen weten over de rol die het Amerikaanse bankconcern JPMorgan speelde bij de misbruikpraktijken van Epstein. Multimiljonair Epstein zou hebben geprobeerd om Musk als klant bij het bankconcern te krijgen.

Epstein werd in 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord terwijl hij zat opgesloten in afwachting van zijn zaak.

De autoriteiten van de Amerikaanse Maagdeneilanden willen bovendien alle onderlinge communicatie van JPMorgan en Musk rondom Epstein inzien. Ook willen zij de correspondentie tussen de Tesla- en Twittertopman en Epstein lezen. Volgens de autoriteiten zou JPMorgan belangrijke waarschuwingssignalen hebben gemist over de misbruikpraktijken door Epstein. JPMorgan ontkent dit.

Andere miljardairs, onder wie de oprichter van Google, zouden volgens financieel persbureau Bloomberg ook zijn gedagvaard in zaken rond Epstein.