Zeker zes doden door brand in hostel in hoofdstad Nieuw-Zeeland

Bij een brand in een hostel in de hoofdstad Wellington in Nieuw-Zeeland zijn minstens zes doden gevallen, meerdere mensen worden nog vermist.

Premier Chris Hipkins sprak in het ochtendprogramma AM over de brand en de slachtoffers en verwacht dat het dodental nog op zal lopen. "Het is een absolute tragedie voor Wellington. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen in het gebouw aanwezig waren op het moment dat de brand uitbrak."

Net na middernacht lokale tijd rukten de hulpdiensten massaal uit voor de brand in het vier verdiepingen tellende gebouw. Tientallen mensen werden uit het hostel gered.

De brand brak uit in het Loafers Lodge hostel in Wellington, dat meer dan negentig kamers telt.