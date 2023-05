Tunesische oppositieleider Ghannouchi krijgt jaar gevangenisstraf

De Tunesische oppositieleider Rachad Ghannouchi is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is door de rechter schuldig bevonden aan opruiing, meldt zijn advocaat. De 81-jarige leider is een van de belangrijkste tegenstanders van de autoritaire koers van president Kais Saied.

De oppositieleider werd vorige maand opgepakt en aangeklaagd voor samenzwering tegen de veiligheid van de staat. Na zijn arrestatie werden alle kantoren zijn partij Ennahda, een moslim-democratische partij, gesloten. Bij de vorige verkiezingen was de partij de grootste in het parlement.

Ghannouchi was eerder de voorzitter van het parlement, maar verloor zijn baan toen president Saied in juli 2021 het parlement naar huis stuurde. Ook de premier werd ontslagen. Sindsdien regeert Saied per decreet. Eerder dit jaar werden meer dan twintig critici van de president, zoals activisten en politici, gearresteerd.

Het land verkeert in een economische en politieke crisis. Na de massale volksopstand in 2011, ook bekend als de Arabische Lente, veranderde het land in een democratie. Maar daar is steeds minder van over. Saied werd in 2019 met een grote meerderheid gekozen tot president van het land en trekt sindsdien steeds meer macht naar zich toe. Een nieuwe grondwet gaf hem vorig jaar meer bevoegdheden.

