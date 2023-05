Les Misérables en Sweeney Todd grote winnaars bij Musical Awards

Les Misérables en Sweeney Todd zijn dit jaar de grote winnaars van de Musical Awards geworden. De twee producties sleepten ieder respectievelijk zes en vier prijzen in de wacht bij de uitreiking tijdens het jaarlijkse Musical Awards Gala in het Circustheater in Scheveningen.

Les Misérables is gebaseerd op het boek van Victor Hugo over de beroerde leefomstandigheden van de Franse bevolking in de eerste helft van de negentiende eeuw. De musical viel bij zowel de jury als het publiek in de smaak. Het won het beeldje voor de beste grote musical en de publieksprijs voor beste musical, waar mensen thuis hun stem voor uit konden brengen. De andere publieksprijs, die voor de beste familiemusical, ging naar Assepoester.

Verder werd Les Misérables bekroond voor het decorontwerp en het lichtontwerp. Freek Bartels kreeg de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol in een grote musical, voor de rol van politie-inspecteur Javert in de productie.

Kleine musical

Ook Sweeney Todd won met Hans Peter Janssens de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol, maar dan onder de kleine musicals. De beste mannelijke bijrol ging naar Samir Hassan voor zijn rol in Sweeney Todd, dat ook de prijs kreeg voor het beste geluidsontwerp. Sweeney Todd, met daarin ook de grande dame van de Nederlandse theaterwereld Simone Kleinsma, gaat over een Londense barbier die wraak wil nemen op een rechter die hem onterecht vijftien jaar gevangenisstraf heeft gegeven.

Blind Date won de prijs voor beste nieuwe Nederlandse oorspronkelijke musical. De juryprijzen werden gekozen door Hilde Scholten, Henriëtte Tol, Maurice Luttikhuis, Joy Kreiken, Arno Gelder, Dianne Zuidema en Jamai Loman, die nieuw was in de jury.