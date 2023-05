Liverpool drukt Leicester dieper in de zorgen, kampioen van 2016 blijft voorlaatste

Liverpool, met Cody Gakpo en Virgil van Dijk in de basis, blijft door de overwinning in de race voor een Champions League-ticket. De ploeg staat nu vijfde op één puntje van Manchester United en Newcastle, met een wedstrijd meer gespeeld. Plek vier geeft recht op deelname aan de Champions League.

Leicester City, de landskampioen van 2016, is weer een stapje dichter bij degradatie uit de Premier League. Door een 3-0 nederlaag tegen Liverpool blijft de ploeg voorlaatste, met nog twee wedstrijden te gaan. Het gat met de veilige plek 17 is twee punten.

In een onrustige beginfase, waarin Leicester met name via oudgediende Jamie Vardy een aantal keer dreigend werd, werd in een hoog tempo gespeeld. Maar echt grote scoringskansen kregen beide teams niet.

De eerste grote kans was wel meteen raak. Het was Liverpool dat scoorde na een perfect uitgevoerde aanval: Mo Salah gaf de bal prachtig voor op Curtis Jones, die de bal in de verre hoek kon binnen prikken.