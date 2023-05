Hoe verplaats je in het geheim 15 miljard aan goudstaven en geld?

Vandaag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend de afgelopen vier weken 15 miljard euro aan goudstaven, munten en biljetten te hebben vervoerd over de Nederlandse wegen. De Nederlandse voorraad goud en biljetten werd verplaatst van de kluis in Haarlem naar het nieuwe Cashcentrum in Zeist.

De Nederlandsche Bank heeft de afgelopen vier weken in het grootste geheim 200.000 kilo aan goudstaven en gouden munten verhuisd van de DNB-kluis in Haarlem naar het nieuwe DNB Cashcentrum in Zeist. - NOS

Zo geheim was de hele operatie ook niet, vertelt Coen Voormeulen, divisiedirecteur bij DNB. "We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven en we hebben ons expres een beetje op de vlakte gehouden. Maar echt geheim in de zin van dat niemand het mocht weten, was het niet", zegt Voormeulen. "We moeten het ook niet hebben van de geheimzinnigheid, het is gewoon goed beveiligd."

Die beveiliging stond onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, die zo'n 200.000 kilo in de vorm van goudstaven en munten moest vervoeren, net als biljetten ter waarde van zo'n 4,5 miljard euro. "Onze eenheden doen dit sinds jaar en dag, ze zijn goed uitgerust en op alles voorbereid", zegt Verberkt.

Het is ook niet voor het eerst dat de waardevolle voorraad wordt verplaatst. In november 2020 werden de goudstaven en biljetten vanuit Amsterdam naar Haarlem verplaatst vanwege de renovatie van het kantoor in de hoofdstad. Toen werd alles zelfs op één avond verhuisd, dit keer werd dat gespreid over vier weken.

Het was al bekend dat de voorraden van de DNB tijdelijk opgeslagen zouden worden in de kluizen in Haarlem en wanneer de bouw van het nieuwe DNB-centrum in Zeist klaar zou zijn, wéér zouden worden verhuisd.

In 2019 mochten verslaggevers van Nieuwsuur bij hoge uitzondering een kijkje nemen in de kluizen van De Nederlandsche Bank: