Cardiff eist 100 miljoen euro van Nantes vanwege door vliegtuigongeluk omgekomen Sala

Cardiff City eist in een rechtszaak 100 miljoen euro van FC Nantes als schadevergoeding voor de dood van aanvaller Emiliano Sala in 2019 door een vliegtuigongeluk. De advocaten van Nantes hebben de aanklacht van Cardiff maandag bevestigd aan persbureau AFP. Het bedrag is fors hoger dan de transfersom van zo'n 17 miljoen euro.

Cardiff nam de Argentijnse spits in januari 2019 over van de Franse club. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract had ondertekend, overleed de 28-jarige voetballer bij een vliegtuigcrash op weg naar Wales.

Sporttribunaal CAS

De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari 2019 met de zaak naar wereldvoetbalbond FIFA trok. Die gaf Cardiff opdracht de eerste zes miljoen van het aanvankelijke transferbedrag van 17 miljoen euro te betalen en sporttribunaal CAS bevestigde die uitspraak.