Barcelona loopt massaal uit voor Catalaanse landskampioenen in open bus

De bus vertrok vanaf stadion Camp Nou om vervolgens een rijtour door de stad te maken. Er was uit voorzorg veel politie op de been. De rondrit verliep zonder problemen. Zondagavond moesten de spelers na het behalen van de landstitel nog op de vlucht voor supporters van stadgenoot Espanyol.

Het is voor de mannenploeg de eerste titel sinds 2019, en dus ook de eerste van Frenkie de Jong sinds zijn komst naar de club.

De vrouwen hadden in april de titel al veiliggesteld, ze speelden slechts één wedstrijd gelijk en verder werden alle wedstrijden gewonnen. Dat gelijke spel was wel een memorabel puntverlies. Het was voor het eerst in 62 wedstrijden dat de vrouwen van Barcelona niet wonnen.