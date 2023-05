Supporterscollectief wil gesprek met KNVB: 'Niet elk biertje is gevaarlijk'

De 32ste speelronde was er één van uitersten. Feyenoord werd kampioen. De wedstrijd FC Utrecht-RKC Waalwijk werd zaterdagavond twee keer stilgelegd omdat er met bier na thuisgoals werd gegooid. Het duel tussen FC Groningen en Ajax werd definitief gestaakt omdat er met vuurwerk werd gegooid en een supporter op het veld kwam. De grote vraag is nu: moeten alle incidenten wel gelijk worden bestraft? "Niet elk biertje is gevaarlijk." Dat vindt Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland. Hij pleit voor meer maatwerk en wil in gesprek met de KNVB. "Onze vraag is: waar leg je de grens? Had Utrecht-RKC echt twee keer gestaakt moeten worden? Je dupeert wel heel veel goedwillende supporters." De KNVB wilde op vragen naar aanleiding van de incidenten van dit weekend niet reageren.

Er wordt bier vanaf de tribune gegooid bij de wedstrijd tussen Twente en Heracles - ANP

Hoe zat het precies dit weekend? Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk werd twee keer stilgelegd, de eerste keer na een doelpunt van de Utrechtse aanvaller Anastasios Douvikas. Hij vierde voor zijn supporters de goal en kreeg een 'vreugdebiertje' richting het veld. Ook na de tweede goal van Utrecht kwam er bier op het veld. De wedstrijd was toen bijna afgelopen. "Bekogeling is iets anders", zegt Keuning. "Maar als er uit enthousiasme toevallig een biertje op het veld belandt... Ik vraag me echt af of stilleggen de manier is. Je laat je ook gijzelen door een paar gekken als je te rigide bent."