Leão op tijd fit bij AC Milan, dat tegen stadgenoot Inter alsnog CL-finale wil halen

AC Milan-aanvaller Rafael Leão kan spelen in de return in de halve finales van de Champions League tussen AC en Inter Milan. Dat zegt zijn trainer Stefano Pioli. De Portugese aanvaller miste de eerste wedstrijd, die Inter met 2-0 wist te winnen.

"We weten dat we met een achterstand beginnen, maar we hebben ook de kwaliteit om die om te draaien", zegt Pioli voorafgaand aan de return van dinsdagavond.

Zijn collega Simone Inzaghi is duidelijk over het belang van de return, met als inzet een finaleplaats. "Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in de historie van Inter", zei Inzaghi. "We zijn nog altijd 90 minuten plus blessuretijd verwijderd van onze droom."

Inter laatste Italiaanse winnaar

Toch heeft ook de trainer van AC Milan zijn finaledroom nog niet opgegeven. "Niemand denkt dat Milan de finale nog kan halen. Maar ik weet dat we een geweldige wedstrijd kunnen spelen en ik weet hoe sterk mijn spelers zijn. We hebben wat fouten gemaakt, maar het verleden doet er niet toe", aldus Pioli.

Bij Inter spelen nu de Nederlanders Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Beide spelers kwam in de eerste wedstrijd in actie. Dumfries speelde 90 minuten, De Vrij was invaller. Internazionale is de laatste Italiaanse club die erin slaagde de Champions League te winnen. Dat deed ploeg uit Milaan in 2010, met Wesley Sneijder als architect.