Telstar benoemt voorzitter FC Lisse als opvolger van excentrieke directeur De Waard

Telstar heeft een opvolger gevonden voor vertrekkend algemeen directeur Pieter de Waard. Leon Annokkée gaat in die rol vanaf 1 juli aan de slag bij de eerstedivisionist uit Velsen.

De 49-jarige Annokkée is sinds 2015 voorzitter van tweededivisionist FC Lisse. Hij is bovendien werkzaam als financieringsspecialist. "Er wachten mij grote schoenen om te vullen", aldus Annokkée. "Het is knap hoe Pieter in al die jaren Telstar op de kaart heeft gezet."

Vacature stond online

De excentrieke De Waard was bij Telstar sinds 2006 algemeen directeur en bestuursvoorzitter. Begin dit jaar maakte hij bekend zijn taken neer te leggen. Hij zette zijn afscheid afgelopen vrijdag nog luister bij door op de fiets naar de uitwedstrijd tegen MVV te gaan.

Telstar staat momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie. In de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur zette de club onder meer een vacature online.

In februari was Pieter de Waard te gast bij Studio Voetbal. In die uitzending vertelde hij onder meer over zijn ambitie om voorzitter van voetbalbond KNVB te worden.