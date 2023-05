EU wel akkoord met miljardendeal Microsoft en Activision Blizzard

Microsoft heeft in zijn pogingen om game-uitgever Activision Blizzard over te nemen een meevaller gekregen. De Europese Commissie heeft besloten dat deal mag doorgaan. Een opvallende stap, eind april zette de Britse toezichthouder nog een streep door de overname. Ook de Amerikaanse toezichthouder is tegen.

In een vooronderzoek had de commissie nog geconcludeerd dat de overname zou kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie, onder meer op het vlak van game-distributie. Daarop werd er een uitgebreider onderzoek opgestart, waaruit naar voren kwam dat de deal nadelige gevolgen kon hebben voor onder meer cloud gaming. Daarbij kunnen spellen worden gestreamd naar een apparaat, net als muziek of films. Je hoeft dus niet zelf een zware spelcomputer in huis te hebben.

Microsoft, de eigenaar van gameconsole Xbox, heeft daarop toezeggingen gedaan. Consumenten in de EU krijgen het recht om huidige en toekomstige spellen van Activision Blizzard op elk denkbaar platform van hun keuze te streamen als ze hiervoor een licentie hebben. Het betekent ook dat de platforms een gratis licentie krijgen om spellen aan consumenten binnen de EU aan te bieden. De afspraken gelden voor tien jaar.

De commissie zegt dat de concessies van Microsoft de zorgen van de toezichthouder "volledig adresseren" en een "significante verbetering" zijn.

Zorgen over cloud gaming

De Britse waakhond zei vorige maand juist bezorgd te zijn over de toekomst van cloud gaming. "Microsoft heeft al een machtige positie en een voorsprong op de concurrentie op het gebied van cloud gaming", zei Martin Coleman toen, die het onderzoek van de Britten leidde. De overname zal die voorsprong versterken, aldus Coleman.

Brad Smith, president bij Microsoft, reageerde toen bij de BBC woedend op het Britse besluit. Hij noemde het Microsofts "donkerste dag" in de vier decennia dat het bedrijf actief is in het Verenigd Koninkrijk. "Er is hier een duidelijk boodschap: de EU is een aantrekkelijker plek om een bedrijf te beginnen dan het Verenigd Koninkrijk."

Een woordvoerder van premier Sunak zei tegen de Britse omroep dat Smith het bij het verkeerde eind had. "Dit soort claims zijn niet gebaseerd op de feiten."

Hoewel het besluit van de Europese Commissie voor Microsoft en Activision Blizzard goed nieuws is, betekent het niet dat hiermee de overname afgerond kan worden. De twee bedrijven staat een flinke juridische strijd te wachten in de VS en in het VK.