Kramer hoopt op 'bubbel' in Thialf: 'Zou me verbazen als het niet doorgaat'

Kramer hoopvol: 'Zou me verbazen als het schaatsen niet doorgaat' - NOS

In een leeg Thialf trapten de schaatsers van Jumbo-Visma begin deze week het seizoen af met de traditionele teampresentatie. Een uitgeklede bijeenkomst in het stadion waarvan het nog onduidelijk is hoeveel en welke wedstrijden er komende winter worden gereden. De eerste vier wereldbekers werden afgelopen zomer geschrapt, aan het alternatief wordt nog altijd gesleuteld. In Heerenveen zou een 'bubbel' worden gecreëerd waarin de eerste serie wereldbekers kan worden afgewerkt. "Ik denk dat het in het belang is van de schaatssport dat ze doorgaan", zegt Sven Kramer. "Het zou heel vervelend zijn als dat niet kan. En als je kijkt naar wat er op dit moment wel doorgaat, waaronder wielrennen, voetbal en Formule 1, zou het mij verbazen als het schaatsen niet doorgaat..." Deze week nog beslissing De bestuurders van de internationale schaatsunie ISU hopen deze week nog de knoop door te hakken over de wereldbekers voor Kerst in Thialf.

Sven Kramer en zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma - ANP

Aanvankelijk zou het seizoen over precies een maand beginnen met kwalificatiewedstrijden voor de eerste wereldbekers op het ijs in Heerenveen. Daar werd begin maart ook het vorige seizoen afgesloten, net voordat de uitbraak van het coronavirus het openbare leven en de sportwereld op ongekende wijze op z'n kop zette. 'Het draait niet om ons' "We hebben daarin heel erg geluk gehad, een week na de wereldbekerfinale was alles op slot", zegt Carlijn Achtereekte, ploeggenoot van Kramer, die in 2018 de olympische titel op de drie kilometer pakte. "We moeten nu roeien met de riemen die we hebben." "Het draait niet om ons op dit moment, maar om de wereld", realiseert Achtereekte zich. "Iedereen probeert een zo goed mogelijke situatie te creëren en als dat betekent dat wij in een bubbel gaan, ben ik al heel blij dat we mogen schaatsen." 'Wij kunnen er niks tegen doen' Toen de ISU in de zomer een streep zette door de wereldbekers in Polen, Noorwegen, de Verenigde Staten en Canada schrok Achtereekte wel even. "Het kan maar zo dat we niks rijden, dacht ik. Dat doet natuurlijk zeer, maar voorop staat dat wij er niks tegen kunnen doen. Zolang er geen vaccinatie is, moet je het ermee doen."