Pogba, die na 390 dagen eindelijk terug was, opnieuw wekenlang uit de roulatie

Middenvelder Paul Pogba staat opnieuw twee tot drie weken aan de kant vanwege een blessure. De Juventus-middenvelder heeft zondag in het duel met Cremonese (2-0) een dijbeenblessure opgelopen.

De 30-jarige Frans international stond zondag voor het eerst na 390 dagen weer in de basis nadat hij door eerst een knie- en daarna een dijbeenblessure het seizoen al grotendeels had moeten missen. Door zijn blessureleed miste hij ook het WK in Qatar.

Pogba verliet het veld zondag in tranen. De Fransman keerde in de zomer terug bij Juventus, dat hij in 2016 had verruild voor Manchester United.