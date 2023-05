Technische baas Streuer blijft op verzoek van opvolger Bruggink langer bij Twente

Jan Streuer blijft langer dan gepland verbonden aan FC Twente. De huidige technisch directeur van de club uit Enschede zou na dit seizoen afscheid nemen, maar blijft nu in ieder geval tot 1 september om zijn opvolger Arnold Bruggink in te werken.

Oud-speler Bruggink, die op 1 juli officieel aan zijn nieuwe klus begint, heeft aangegeven dat hij Streuer graag tot het einde van de zomerse transferperiode bij de club ziet blijven.

"Arnold en ik werken vanaf zijn eerste werkdag heel prettig samen, we hebben een goede klik. Er is veel te doen bij de club: met name als het gaat om transfers is het en blijft het een drukke tijd. Ik ben graag bereid - in ieder geval tot aan het sluiten van de transferwindow op 1 september - mij in te blijven zetten voor FC Twente", meldt Streuer.

Drie seizoenen in dienst

De 72-jarige Streuer trad in de zomer van 2020 als technische baas in dienst bij FC Twente. Met coach Ron Jans, die komende zomer wordt opgevolgd door Joseph Oosting, eindigden de Tukkers vorig seizoen op de vierde plaats in de eredivisie. Dit seizoen staat de club vijfde en wacht waarschijnlijk deelname aan de play-offs om Europees voetbal.