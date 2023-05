Zorgen om corona in peloton: 'Hou toeschouwers zo ver mogelijk weg bij renners'

Tijdens de eerste rustdag van de Giro d'Italia is het gesprek van de dag niet de sportieve prestaties van de renners. Het gaat vooral over het coronavirus, waardoor de droom van topfavoriet Remco Evenepoel in duigen viel. En de 23-jarige Belg was zeker niet de enige die de koers moest verlaten na een positieve test op het virus. Ook onder anderen Rigoberto Uran en Filippo Ganna vertrokken al vanwege een coronabesmetting in de eerste week uit de Italiaanse grote ronde. Dat Soudal-QuickStep Evenepoel naar huis stuurde, vindt Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge volkomen logisch. "Voor ons team geldt ook: gezondheid van de renners staat bovenaan. Zo'n tijdrit zoals die van gisteren of een bergrit zoals twee dagen daarvoor moet je niet willen rijden met een griepje onder de leden en lichte koorts."

Richard Plugge - NOS

Tijdens de coronapandemie waren er duidelijke richtlijnen: renners waren verplicht coronatesten te doen en moesten de koers verlaten bij een positieve uitslag. Nu zijn alle protocollen en regels losgelaten, net als in "het gewone leven". "De pandemie is voorbij, maar het gaat in het peloton nog best wel rond. Net zoals in het gewone leven. Alleen renners moeten morgen weer aan de bak. Ze moeten 100 procent leveren. Als ze een procent missen, dan gaat dat niet. Sterker nog: als ze ziek zijn, moeten ze gewoon niet starten." Ploegen hebben eigen protocollen Plugge snapt dat internationale wielerunie UCI geen richtlijnen meer opstelt, "als de wereld dat al niet eens doet". "Er zijn op geen enkele manier meer procedures, protocollen of regels voor het normale leven. Dan kun je dat ook bijna niet doen als sportorganisatie." Toch besloot de Giro-organisatie na het vertrek van Evenepoel in te grijpen. De mondkapjesplicht wordt opnieuw ingevoerd. Koersdirecteur Mauro Vegni erkende dat de Giro misschien "iets te vroeg" de teugels heeft laten vieren. "We moeten op onze hoede blijven. Vanaf deze week draaien we een aantal afgeschafte beperkingen terug, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je in contact komt met renners bij de start of finish. Niemand zal gehinderd worden bij het werken, maar men zal wel een masker moeten dragen in contacten met renners." "En de ploegen hebben ook wel degelijk hun eigen regels en protocollen om ervoor te zorgen dat het buiten de ploeg blijft", aldus Plugge. "We hebben ook een oproep gedaan aan de organisatie om toeschouwers zo ver mogelijk weg te houden van onze renners."

Primoz Roglic met een mondkapje - ANP