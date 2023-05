Mondkapjesplicht terug in Giro d'Italia na coronabesmettingen in peloton

De mondkapjesplicht is terug in de Giro d'Italia, dat bevestigt koersdirecteur Mauro Vegni in de Gazzetta dello Sport, nadat Remco Evenepoel zondag na het winnen van de tijdrit uit de rittenkoers moest stappen met een coronabesmetting. De Belg had door de winst zijn roze trui heroverd.

Voorafgaand aan de Giro moesten er al meerdere renners afhaken door een positieve coronatest, waaronder Jumbo-Visma-renners Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden. Zaterdag moest ook Filippo Ganna afhaken met Covid-19. In totaal zijn er al zes renners vanwege een coronabesmetting afgestapt.

Geen protocol

Vegni herhaalde maandag op de rustdag dat er voor zijn wedstrijd geen gezondheidsprotocol meer bestond. Hij verwees daarvoor naar wereldgezondheidsorganisatie WHO, die corona niet langer beschouwt als een noodsituatie.

"Dat betekent dat elk team covid-testen kan doen als ze dat willen. Men kan zelf beslissen om een renner uit de wedstrijd te halen", aldus Vegni.

De koersdirecteur erkende dat de Giro misschien "iets te vroeg" de teugels heeft laten vieren. "We moeten op onze hoede blijven. Vanaf deze week draaien we een aantal afgeschafte beperkingen terug, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je in contact komt met renners bij de start of finish. Niemand zal gehinderd worden bij het werken, maar men zal wel een masker moeten dragen in contacten met renners."

Morgen gaat de Giro verder met de tiende etappe, die over 196 kilometer gaat. Geraint Thomas is de nieuwe leider in het algemeen klassement, maar rijdt morgen nog niet in het roze,. Hij heeft Primoz Roglic en Tao Geoghegan Hart als naaste achtervolgers. Thymen Arensman is met de dertiende plaats de best geklasseerde Nederlander.