Geruchten over gezondheid Belarussische president nemen toe, ook Kremlin reageert

Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, zou gisteren een speech geven bij een ceremonie in hoofdstad Minsk. De tweede zondag van mei is een van de belangrijkste officiële feestdagen in Belarus, de dag van de nationale symbolen. Premier Roman Golovtsjenko heeft de toespraak uiteindelijk gegeven.

Sommige media schreven dat Loekasjenko er vermoeid uitzag, en een pleister op zijn hand droeg. De president is sindsdien niet meer in het openbaar gezien.

De 68-jarige Loekasjenko was vorige week dinsdag in Moskou aanwezig bij de 'Dag van de Overwinning', de dag waarop Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert. Toen waren er al geruchten over de gezondheid van de president. Zo zou Loekasjenko een klein stuk lopen, maar werd hij met de auto gereden. Daarnaast sloeg hij een lunch met de Russische president Poetin en andere leiders over.

Moskou heeft geen officieel nieuws ontvangen wat betreft Loekasjenko, zegt een woordvoerder. Volgens het Kremlin is het het beste om niet in te gaan op geruchten, en af te wachten op officiële aankondigingen.

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Net als zijn Russische collega laat Aleksandr Loekasjenko doorgaans geen gelegenheid onbenut om zijn sportieve vorm te tonen. Het ijshockeyteam van de Belarussische president is al jarenlang steevast de winnaar van amateurtoernooien, vaak dankzij doelpunten of voorzetten van Loekasjenko. Des te opvallender is het dus wanneer hij opeens lijkt te kwakkelen met zijn gezondheid.

De officiële verklaring in Minsk luidde dat de president 'werkt met documenten'. Een ongelukkige formulering, want met diezelfde woorden verklaarde het Kremlin in de jaren negentig de afwezigheid van de toenmalige Russische president Boris Jeltsin, toen die - bleek later - kampte met een drankprobleem en een ziek hart.

Ook Loekasjenko heeft mogelijk daadwerkelijk problemen met zijn gezondheid, al zijn daarover geen officiële mededelingen gedaan. Het Russische parlementslid Konstantin Zatoelin zegt te weten dat Loekasjenko 'gewoon ziek' is, dat het 'geen corona' is en dat hij behoefte heeft aan rust. Op sociale media circuleert informatie dat de Belarussische president een bezoek van enkele uren heeft gebracht aan een ziekenhuis in Minsk."