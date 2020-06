Honderden meldingen bij verzekeraar na noodweer

Bij verzekeringsmaatschappij Interpolis zijn vanochtend een paar honderd meldingen van schade binnengekomen, na het noodweer van gisteravond in het zuiden van Nederland.

In Noord-Brabant waren er meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast. Er was vooral schade aan woningen in onder meer Tilburg en Rijen. Bij een winkelcentrum in Tilburg zijn winkels ondergelopen.

In Valkenswaard veranderde een weg in een rivier. En in Eindhoven kwamen automobilisten vast te zitten bij een viaduct. In de provincie Zuid-Holland hadden vooral inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht problemen.