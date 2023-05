Vanavond op tv: Laatste fase Marengo-proces • China wil bemiddelen in de oorlog

In de studio is misdaadverslaggever Jan Meeus .

Het Marengo-proces is hervat en gaat nu de laatste fase in. Als het aan het OM ligt, krijgen zes van de zeventien verdachten een levenslange celstraf voor hun rol bij een groot aantal moorden, pogingen en plannen. En ook tegen de meeste andere verdachten worden zware straffen geëist.

Chinese diplomaat op vredesmissie naar Oekraïne en Rusland

De speciale gezant voor Euraziatische aangelegenheden in China, Li Hui, is morgen in Oekraïne. Het is de hoogst geplaatste diplomaat uit China die het land bezoekt sinds de Russische invasie. Later gaat hij ook nog naar Rusland, Polen en Duitsland. Hij zou zo een politieke oplossing voor de oorlog willen bewerkstelligen.

Li Hui is een omstreden figuur: hij was tien jaar lang de Chinese ambassadeur in Rusland en kreeg zelfs een onderscheiding van President Poetin 'in de Orde van de Vriendschap'. We praten over hem en zijn missie met sinologe Ardi Bouwers.