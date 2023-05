Kampioen Feyenoord gehuldigd in Rotterdam: 'Geeft veel energie'

Landskampioen Feyenoord is gehuldigd op de Coolsingel in Rotterdam. Spelers en staf werden toegezongen en toegejuicht door een grote menigte supporters. Om 06.00 uur verzamelden zich al de eerste fans bij het Rotterdamse stadhuis. De huldiging begon aan het einde van de ochtend met een optreden van Lee Towers. Daarvoor werden de spelers en staf binnen in de Burgerzaal van het stadhuis ontvangen en toegesproken door burgemeester Aboutaleb. "Als Feyenoord kampioen wordt is het stadhuis van jullie, is het balkon van jullie", zei de burgemeester. "De stad is verbonden met Feyenoord. Deze stad ontleent veel meer identiteit aan Feyenoord dan aan de Maas", vervolgde hij. "Wij zijn trots op het kampioenschap, en het geeft veel energie. En we spreken af: volgend jaar wéér kampioen!"

Vervolgens verschenen de spelers met de kampioensschaal op het balkon. Tijdens de balkonscène hosten de spelers schouder aan schouder, terwijl ze luid werden toegezongen door de menigte. "Deze gasten hebben zoveel tegenstanders van het veld geblazen", zei trainer Arne Slot. "Ik ben ongelooflijk onder de indruk van jullie en hoe we het feest vieren." Volle bak De Coolsingel en omgeving stonden vol met fans. Even voor 10.00 uur raadde de gemeente mensen aan die nog zouden komen om naar Beurs of Hofplein te gaan. Daar was nog wel plek en was de huldiging op grote schermen te zien.

Rond 12.30 uur was het slotakkoord van de huldiging voor Lee Towers: You'll never walk alone. Towers pakte nog één keer zijn gouden microfoon en kreeg daarbij vocale backing van alle aanwezige supporters. Daarna stroomde de Coolsingel leeg. De meeste speciaal ingerichte fanzones waren halverwege de ochtend al vol. Vooraf werd gerekend op een kleine 140.000 supporters, maar het was veel drukker. Groot feest Feyenoord pakte gisteren de eerste landstitel sinds 2017. Al tijdens de wedstrijd was het gisteren in de Rotterdamse binnenstad groot feest. Dat duurde tot in de late avond en verliep volgens de politie over het algemeen goed. Sommige supporters konden hun tranen tijdens het nummer niet bedwingen:

Lee Towers zingt 'You'll Never Walk Alone' tijdens de huldiging van Feyenoord in Rotterdam. - NOS