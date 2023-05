Hitler te horen via intercom Oostenrijkse trein

Verspreid over de trein zijn er meerdere kastjes van waar het omroepsysteem kan worden bediend. Als het systeem eenmaal actief is, worden de andere kastjes geblokkeerd. Daardoor lukte het de conducteurs niet gelijk om de foute omroepberichten te stoppen.

In de trein zaten ook journalisten, politici en de Weense rabbijn Schlomo Hofmeister. Hij zegt in een tweet dat sommige reizigers om de berichten moesten lachen. Ook is hij boos dat er later geen uitleg werd gegeven over de misser.

Universele sleutel

Het is de derde keer in korte tijd dat in een trein op het traject St. Pölten-Wenen de intercom is overgenomen. Met behulp van camerabeelden zijn na aankomst in Wenen twee reizigers aangehouden. Tegen hen is aangifte gedaan.

Vervoerder ÖBB zegt dat de verdachten waarschijnlijk beschikken over een universele sleutel voor de intercomkastjes, die door spoormaatschappijen in heel Europa wordt gebruikt. Er zijn er naar schatting tienduizenden van in omloop, zegt een woordvoerder tegen de ORF.