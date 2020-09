Voorjaarsklassiekers in het najaar: 'Het is pakken wat je pakken kan'

Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet in de Ronde van Vlaanderen van 2019 - ANP

De Tour de France is pas anderhalve week geleden afgelopen, de regenboogtrui slechts drie dagen geleden uitgereikt of het door elkaar geschudde wielerseizoen gaat alweer de volgende fase in. Vanaf vandaag worden in een kleine maand de belangrijkste Noord-Europese wielerklassiekers gereden. De Waalse Pijl is vanmiddag de eerste, Parijs-Roubaix op zondag 25 oktober de laatste. Komend weekeinde begint met de Ronde van Italië ook nog eens de tweede grote ronde van het jaar en voordat de Giro is afgelopen, is de Vuelta a España al begonnen. Bekijk hieronder de wielerkalender voor de komende maand:

De klassiekers op de wielerkalender - NOS

Van de traditionele volgorde van de klassiekers is weinig meer over. De Ardennenwedstrijden zijn niet de afsluiting, maar het begin van het wielervoorjaar in de herfst. Ook dat drieluik is overhoop gehaald en volgens Wout Poels kan dat in zijn voordeel zijn. "Nu is de Amstel Gold Race de laatste van de drie. Normaal heb ik die altijd even nodig na een hoogtestage om er weer in te komen, en ben ik goed in de Waalse Pijl en Luik", zei Poels op de tweede rustdag van de Tour. "Nu is het precies andersom, het zou leuk zijn als de Amstel een keer wel goed gaat." Poels en Dumoulin op de Muur van Hoei Poels staat vandaag aan de start van de Waalse Pijl, net als Tom Dumoulin. Wereldkampioen Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde, de winnaars van de laatste zes edities, richten hun pijlen op Luik-Bastenaken-Luik van komende zondag.

Waalse Pijl live op NPO 2

De Waalse Pijl is woensdagmiddag vanaf 13.30 uur live te volgen op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app. De uitzending begint met een samenvatting van de vrouwenkoers, gevolgd door de mannenwedstrijd. Ook via een liveblog op NOS.nl en in de app doen we verslag van de koers. Aanstaande zondag 4 oktober is ook Luiks-Bastenaken-Luik live te volgen bij de NOS op televisie, radio en internet.

De rigoureuze veranderingen op de kalender, onontkoombaar door de coronacrisis, zullen hun weerslag hebben op de wedstrijden, verwacht oud-renner Michael Boogerd. "De Tour de France was voor heel veel renners leidend, maar ik denk dat er niemand is die zich specifiek op Luik-Bastenaken-Luik heeft voorbereid." "Normaal gesproken zien we vooraan renners die op weg zijn naar de Giro d'Italia, maar die begint zaterdag al, dus is het niet te combineren. Jakob Fuglsang, winnaar van vorig jaar, kan Luik gewoon niet rijden."

Quote Je kunt er geen prognose op loslaten. Michael Boogerd

"Er is minder concurrentie, ik denk dat we renners gaan zien in de finale die je normaal gesproken niet meer ziet. Het is pakken wat je pakken kan. Als je goed bent, moet je meedoen."

De renners op de Cote de Saint-Roch in Luik-Bastenaken-Luik, afgelopen jaar - ANP

Het weekeinde erna wordt op zaterdag (10 oktober) de Amstel Gold Race verreden, Dumoulin hoopt daar mee te doen om het podium. Een dag later staat Gent-Wevelgem al op het programma. "Dat kan normaal gesproken helemaal niet", zegt Boogerd, die zich door de noodgedwongen constructies niet per se verheugt op de eendagskoersen. "Het is fijn dat de meeste wedstrijden doorgaan, maar je kunt er geen prognose op loslaten." Parijs-Roubaix, ook voor vrouwen Het meest kijkt Boogerd nog uit naar Parijs-Roubaix, dat dit jaar voor het eerst ook door het vrouwenpeloton zal worden gereden. "Dat is heel bijzonder, het is mooi dat de vrouwen alle grote wedstrijden ook rijden, ze kunnen zich laten zien op het hoogste niveau en dat is terecht."