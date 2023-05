AZ-speler Reijnders in 32-koppige voorselectie Oranje voor Nations League

Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League Finals, die volgende maand in Nederland worden gespeeld. Voor Tijjani Reijnders van AZ is het de eerste keer dat hij bij de 32-koppige voorselectie zit.

De 24-jarige middenvelder is de enige nieuwe naam in de voorlopige selectie. Koeman maakt op 29 mei de 23 spelers bekend die zich daadwerkelijk gaan opmaken voor de zogeheten 'Final Four'.

Volgende maand treedt Nederland voor de tweede keer aan in het finaletoernooi van de Nations League. In 2019 bereikte Oranje ten koste van Engeland zelfs de finale, maar daarin was Portugal te sterk. Op 14 juni is Kroatië de tegenstander in De Kuip (20.45 uur). Mocht die wedstrijd gewonnen worden, speelt de ploeg van Ronald Koeman vier dagen later in hetzelfde stadion de finale tegen Spanje of Italië.

Drie Feyenoorders

Van het zojuist gehuldigde Feyenoord zitten er drie spelers bij. Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow en Mats Wieffer zijn de afgevaardigden uit Rotterdam. Quilindschy Hartman, die ook vaak genoemd wordt als kernspeler van de landskampioen, zit bij de voorlopige selectie van Jong Oranje.