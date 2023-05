Advocaten in Marengoproces: 'Zorgen om toekomst advocatuur' na arrestatie Weski

Op de eerste zitting in het Marengoproces sinds de arrestatie van advocaat Inez Weski, hebben raadslieden van een medeverdachte van Ridouan Taghi hun zorgen geuit over de toekomst van de advocatuur.

Advocaat Christian Flokstra noemde de arrestatie van zijn collega Weski een enorme schok. "Er is weer een nieuwe zwarte bladzijde toegevoegd aan het boek van Marengo." Volgens hem had Weski van alle advocaten "de meest ingewikkelde rol in een proces dat qua verharding geen gelijke kent".

De rechtbank liet de arrestatie van Weski zelf onbesproken. Taghi was niet aanwezig vandaag; alleen de zaak van een medeverdachte stond op de agenda. Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra rondden hun pleidooi af.

Zorgen

Flokstra zei bezorgd te zijn over de toekomst van de advocatuur. Volgens hem is er een nieuwe realiteit ontstaan, waarbij het steeds lastiger wordt om het nog tegen het Openbaar Ministerie op te nemen. Het OM zou "met oogkleppen op en stoïcijns" handelen, in deze zaak vooral door vol te houden met de inzet van een kroongetuige.

"Wij vrezen dat de belangrijke taak en functie van een advocaat uit het oog wordt verloren. Dat we zodanig worden belemmerd om de verdediging te voeren, dat we het ook naar ons zelf toe niet meer kunnen verantwoorden." Zijn kantoor kondigt aan geen zaken meer aan te nemen waarin een kroongetuige wordt ingezet.

Kamp Taghi

Flokstra sprak ook zijn afschuw uit over de zware beveiliging van raadslieden in het Marengoproces en de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens hem heerst er een sfeer waarbij advocaten gelijk worden gesteld met verdachten, met alle gevaren van dien.

"De raadslieden en vertrouwenspersoon van de kroongetuige plaatsten ons onomwonden in kamp T.", zei hij met een verwijzing naar Taghi. "Er was nauwelijks iemand die daar van opkeek, behalve wijzelf."

De advocaten riepen de rechtbank op in het vonnis "een signaal af te geven dat het zo niet langer kan" en het OM te laten stoppen met de inzet van kroongetuigen.

Laatste fase

Na vijf jaar bevindt het Marengoproces zich in de afrondende fase. Het Openbaar Ministerie wil dat zes van de zeventien verdachten levenslang de gevangenis in gaan voor hun rol bij een groot aantal moorden, pogingen en plannen. Ook tegen de meeste andere verdachten zijn zware straffen geëist.

Woensdag bespreekt de rechtbank hoe het verder moet met de verdediging van Ridouan Taghi, nu zijn advocaat Weski is aangehouden en de verdediging heeft neergelegd. Deze maand komen ook de advocaten van Said R. nog aan het woord. De behandeling van zijn zaak is vertraagd omdat het lang duurde voor hij werd uitgeleverd aan Nederland.