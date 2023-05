Examen opnieuw voor vmbo-leerlingen uit Vught door brandalarm

Leerlingen van een middelbare school in Vught moeten hun vmbo-examen Duits opnieuw maken, omdat het brandalarm afgelopen vrijdag afging tijdens het maken van de toets. Dat bevestigt de Inspectie van het Onderwijs na een artikel van Omroep Brabant.

Alle leerlingen moesten het gebouw verlaten en daarom heeft de onderwijsinspectie het examen ongeldig verklaard. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft acht klachten gekregen over het brandalarm tijdens het examen. "Heel vervelend", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

De 38 leerlingen van het Maurick College in Vught met Duits in hun pakket krijgen op 14 juni dus niet te horen of ze geslaagd zijn. Ze moeten het eindexamen Duits opnieuw maken na 19 juni. Die periode is normaal gesproken bedoeld voor het maken van herkansingen.

Leerlingen die daarna nog een herkansing Duits nodig hebben, moeten de herkansing vervolgens in augustus maken. De school heeft nog niet gereageerd op het voorval.