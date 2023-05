Zeiler gered na volle nacht op duwbak in IJsselmeer

Een overboord geslagen zeiler is vanochtend gered nadat hij een hele nacht had doorgebracht op een duwbak in het IJsselmeer. De man heeft uren moeten zwemmen om daar te komen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) spreekt van een wonderlijke situatie.

De man was gisteren vanuit Lelystad vertrokken en op een gegeven moment te water geraakt. Waardoor de zeiler in de problemen raakte, is onduidelijk. Omdat zijn catamaran in rap tempo van hem wegvoer, besloot hij naar een duwbak te zwemmen, een binnenschip zonder bemanning. Hij heeft daar de hele nacht gewacht op hulp, zegt de KNRM.

'Heel bijzonder'

Vanochtend rond 08.30 uur werd de lege catamaran ontdekt in de buurt van Urk. De kustwacht heeft toen de KNRM ingeschakeld. Na een zoekactie is de man in vrij goede gezondheid gevonden, schrijft Omroep Flevoland.

Teun Molenaar van de KNRM in Urk vindt het heel bijzonder dat het zo is afgelopen. "Als je gisterenavond overboord raakt, uren moet zwemmen en dan nog een hele nacht moet doorbrengen op zo'n duwbak, kan je onderkoeld of in shock raken", zegt hij.

"Er kan zoveel gebeuren. Dat deze meneer nog zelfstandig met een warmtedeken over de steiger kon lopen, noem ik wonderlijk. Zeker omdat het heel anders kan aflopen, dat hebben we enkele dagen geleden nog gezien."

Molenaar doelt daarmee op het lichaam dat gisteren in het IJsselmeer is gevonden. Het gaat mogelijk om een vermiste zeiler die een dag eerder overboord sloeg nadat hij werd geraakt door een giek.